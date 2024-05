Caixa vai liberar saque do FGTS para pessoas atingidas por temporais no RS

A Caixa vai liberar o saque do FGTS para as pessoas atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (3) pelo banco.

O que aconteceu

O banco afirma que está auxiliando as prefeituras para que o processo de liberação dos valores do saque calamidade seja iniciado. A Caixa diz que vai enviar técnicos para as regiões afetadas para auxiliar as prefeituras a tomar as providências que possam ajudar a população.

De acordo com o Decreto 5.113/2004, para habilitação ao saque do FGTS, é necessário que o município em estado de calamidade pública ou situação de emergência, devidamente reconhecidos por Portaria do Governo Federal, apresente à CAIXA a declaração das áreas afetadas pelo desastre.

Caixa, em nota

Após a liberação, a população poderá realizar o saque do FGTS pelo celular por meio do aplicativo FGTS.

Os temporais no Rio Grande do Sul deixaram ao menos 38 mortos. Também causaram estragos em cerca de um a cada três municípios gaúchos e fizeram um rio atingir a maior cheia de sua história, romperam parcialmente uma barragem. São 74 desaparecidos, centenas de ilhados e milhares de desabrigados.

Saque do FGTS

O dinheiro do FGTS só pode ser movimentado em situações específicas. Algumas delas são quando o trabalhador completa 70 anos, demissão sem justa causa ou em caso de desastres naturais — conhecido como saque calamidade, o caso do RS.

Pausa em financiamentos

A Caixa também anunciou que o pagamento de contratos de financiamento habitacional nas regiões atingidas podem ser suspensos por três meses. O cliente precisa fazer a solicitação junto ao banco para ter direito. Também é possível incorporar prestações no saldo devedor dos clientes inadimplentes.