Homem encontra cobra cascavel em cima do fogão em GO

Um morador de Goianápolis, na região metropolitana de Goiânia (GO), encontrou uma cobra cascavel em cima do fogão de sua residência, na terça-feira (30).

O que aconteceu

Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o animal. A cascavel, que é uma das espécies de serpentes mais comuns no Brasil, estava enrolada entre as grades do eletrodoméstico.

Os militares usaram aparato especial para capturar o bicho. Posteriormente, o réptil foi colocado dentro de um recipiente e, em seguida, levado para um local afastado da cidade e devolvido para a natureza.

Cascavel tem venenoso perigoso, capaz de destruir as células sanguíneas, causar lesões musculares e afetar os sistemas nervoso e renal. Em caso de picada, o Instituto Butantan recomenda lavar o local da mordida com água e sabão e procurar imediatamente um hospital. Se possível, levar o animal ou uma foto para identificação e realização do tratamento mais adequado.