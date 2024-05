Israel confirma morte de refém sequestrado pelo Hamas

ROMA, 3 MAI (ANSA) - O Exército de Israel confirmou nesta sexta-feira (3) a morte de um refém do grupo fundamentalista islâmico Hamas mantido em cativeiro na Faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro.

Em nota, o kibutz Be'eri, um dos mais afetados pelo ataque, informou que a vítima foi identificada como Dror Or, de 49 anos, cujo corpo está no enclave palestino desde o ataque do Hamas a Israel no ano passado.

O homem foi assassinado em 7 de outubro após ter sido raptado junto com seus filhos Alma e Noam, de 17 e 13 anos, que foram libertados após 50 dias de cativeiro. A esposa de Dror Or já havia sido morta no kibutz na mesma data. "Está confirmado agora que Dror Or foi assassinado, e seu corpo está retido em Gaza", revelou o governo israelense em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

O anúncio foi feito em meio às negociações para a libertação de reféns e para um cessar-fogo no conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

Hoje, o Exército israelense também anunciou que, no final de uma "longa e complexa" investigação, foi identificado o corpo de Elyakim Libman, anteriormente considerado refém do Hamas e morto no ataque de 7 de outubro.

"Seu corpo foi encontrado em Israel. A investigação de identificação baseou-se em testes de campo e foi conduzida pelo próprio exército, pela polícia e pelo Instituto Nacional de Medicina Legal", explicou.

Por fim, o premiê Benjamin Netanyahu disse estar determinado a "trazer todos os reféns para casa". "Estamos fazendo grandes esforços para isso. Já trouxemos metade deles. Não esqueceremos ninguém", concluiu. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.