Surto de sarampo deixa ao menos 42 mortos na Nigéria

Por Percy Dabang

YOLA, Nigéria (Reuters) - Pelo menos 42 mortes foram registradas em decorrência de um surto de sarampo em pouco mais de uma semana no Estado de Adamawa, no nordeste da Nigéria, informou o comissário de saúde do Estado nesta sexta-feira.

O sarampo é um vírus altamente contagioso, transmitido pelo ar, que afeta principalmente crianças com menos de 5 anos de idade. Ele pode ser prevenido com duas doses de vacina e mais de 50 milhões de mortes foram evitadas desde 2000, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Felix Tangwami, comissário de saúde de Adamawa, disse que o surto de sarampo afetou principalmente duas áreas do governo local, onde 42 mortes foram registradas em quase 200 casos suspeitos.

"As vacinas contra o sarampo foram liberadas para essas áreas e nossas equipes de campo estão contendo a situação", afirmou ele em uma entrevista coletiva.

A insegurança generalizada em muitos Estados do norte da Nigéria é frequentemente responsabilizada pela interrupção das campanhas de vacinação, deixando as crianças particularmente vulneráveis.