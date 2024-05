Lula cita pauta verde, estabilidade e churrasco e pede investimento japonês

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou fontes de energia limpa, estabilidade política e jurídica, além da qualidade da carne bovina e outros atributos do Brasil, para tentar convencer investidores japoneses a trazerem recursos para o Brasil. A declaração ocorreu após o encontro do presidente com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida nesta sexta (3).

Lula deu as declarações em pronunciamento ao lado do primeiro-ministro do Japão. O presidente brasileiro se reuniu com Kishida para negociar a elevação dos fluxos de comércio de carne bovina e investimentos, cooperações em iniciativas ambientais, parcerias em transição energética e iniciativas de combate à fome e à pobreza.

Lula pediu que Geraldo Alckmin leve o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, para comer carne em São Paulo. Amanhã, o vice-presidente acompanhará Kishida em várias agendas na capital paulista.

O pedido de Lula, apesar do tom de piada, toca em um ponto sensível para o comércio exterior do Brasil. O governo pretendia convencer o Japão a elevar a importação de carne bovina, mas nenhum contrato deste tipo foi anunciado.

"Se vocês forem para São Paulo, Alckmin - e você foi governador daquele estado -, por favor, leve o primeiro-ministro para comer um churrasco no melhor restaurante de São Paulo. Para que, na semana seguinte, ele possa começar a importar nossa carne, para poder gerar mais desenvolvimento", disse o presidente.

A nossa carne é de qualidade e é mais barata que a carne que vocês [japoneses] compram. Esse ministro da Agricultura [Carlos Fávaro] faz um churrasco que, se o primeiro-ministro comesse, não ia querer voltar para o Japão.

Lula disse que quer tirar o Brasil do grupo de países em "vias de desenvolvimento". O presidente afirmou que o país tem "estabilidade" e "previsibilidade" como argumentos para atrair investimentos japoneses.

O presidente pediu que o Japão passe a priorizar o Brasil como parceiro comercial. "É importante o Japão adotar o Brasil como parceiro preferencial, como parceiro estratégico, pra gente comprar mais e vender mais", afirmou.

Nós queremos nos transformar num país altamente desenvolvido. Nós queremos estar entre as seis maiores economias do mundo. Nós temos estabilidade jurídica, fiscal, econômica e social. E a gente tem uma coisa sagrada, que é a previsibilidade. Aqui a gente não faz nada nas caladas da noite. Aqui todo mundo sabe o que a gente vai fazer".

Para convencer os japoneses, Lula disse ainda que pautas ambientais são prioridade no Brasil e na América do Sul. "Só agora é que o mundo está atônito discutindo a questão do clima, que ou a gente cuida do planeta, ou ele não cuida mais de nós. As pessoas estão percebendo que a discussão sobre aquecimento global é uma coisa mais séria que uma coisa teórica."

A América do Sul se apresenta como um lugar de ouro para investimento, para discussão da transição energética, da transição climática, e para produzir a energia limpa que se deseja produzir. Eu queria que os empresários japoneses que vieram ao Brasil, quando estiverem pensando em fazer algum investimento, olhem para o mapa do mundo e falem: 'É no Brasil que vou fazer investimentos'.

No encontro de hoje, o premiê ainda convidou Lula a visitar o Japão em 2025. O presidente confirmou que irá ao país para prestigiar o ano da cultura Brasil-Japão.