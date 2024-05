Chuvas no RS: veja como ajudar as vítimas dos temporais que afetam o estado

Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul já afetaram 235 municípios e deixaram mais de 23 mil pessoas desalojadas, segundo boletim da Defesa Civil do estado divulgado nesta tarde. Segundo o órgão, as fortes chuvas deixaram 74 feridos, 74 desaparecidos e causaram 37 mortes.

O estado ainda não realizou campanhas para o encaminhamento de doações, pois o foco no momento é resgatar pessoas em situação de risco. No entanto, há necessidade de itens específicos e algumas formas de ajuda financeira foram divulgadas.

Veja como ajudar:

Doação de itens

Alguns itens específicos são necessários, como:

Colchões;

Roupa de cama e banho (higienizados);

Cobertores (higienizados).

Os materiais podem ser entregues no Centro Logístico da Defesa Civil Estadual: Avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre.

Telefone: (51) 3210-4255

Doação via Pix

O governo do RS reativou o canal de doações via Pix para auxiliar as vítimas das enchentes. A iniciativa centraliza a ajuda financeira de forma segura para a destinação dos recursos, e as contribuições podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas.

Conta da doação: SOS Rio Grande do Sul

SOS Rio Grande do Sul Chave Pix é o CNPJ: 92.958.800/0001-38 (vinculada à conta bancária aberta pelo Banrisul)

Atenção: quando realizar a operação, confirme que o nome da conta é "SOS Rio Grande do Sul" com o nome Associação dos Bancos No Estado do Rio Grande do Sul ou Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul) —as duas opções podem aparecer.

Voluntariado na saúde

A Secretaria da Saúde do estado busca profissionais de saúde para compor um banco de voluntários que podem ser convidados para ajudar os municípios afetados.

Podem se cadastrar profissionais com disponibilidade de carga horária e interesse de diferentes áreas, entre eles:

médicos;

enfermeiros;

fisioterapeutas;

fonoaudiólogos.

Os convocados poderão atuar em hospitais, unidades de pronto atendimento e demais serviços de saúde. A inscrição, no entanto, não garante o chamamento do profissional e nem gera vínculo empregatício com o estado.

Doação de sangue

O Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados, da Secretaria da Saúde, faz um chamado para reforçar os estoques no hemocentro de Porto Alegre.

Risco de desabastecimento. Segundo o governo, componentes sanguíneos estão em risco de falta, principalmente plaquetas, de forma iminente, e de hemácias, já nos próximos dias.

A urgência é de sangue de todos os tipos. Os doadores devem se deslocar ao hemocentro de forma segura, atentos aos alertas de risco de alagamentos e deslizamentos.

Endereço: Avenida Bento Gonçalves, 3.722 - Porto Alegre

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 8h às 16h. O hemocentro estará aberto no sábado (4), das 8h às 12h para atender até 140 doadores.

Agendamento: pelo telefone (51) 3339-7330 ou por mensagem de WhatsApp (51) 98405-4260