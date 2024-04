Quanto vale o seu carro? Se não conseguir responder essa pergunta, esse conteúdo pode ser útil para você. Percebo que muitas pessoas que querem vender seus veículos, titubeiam quando são questionadas sobre o preço e por vezes acabam fazendo péssimos negócios.

Isso acontece porque o preço pode ser determinado pelo comprador, que provavelmente oferecerá algo abaixo do que o carro realmente vale.

Colunistas do UOL

No vídeo dessa semana mostro como é fácil buscar referências para poder sugerir um preço que seja coerente com a realidade do mercado.

