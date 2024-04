William retoma compromissos públicos após anúncio de Kate

LONDRES, 17 ABR (ANSA) - O príncipe William retomará nesta quinta-feira (18) seus compromissos públicos pela primeira vez desde 22 de março, quando sua esposa Kate Middleton, de 42 anos, revelou em um vídeo comovente sua batalha contra um câncer, cuja natureza não foi especificada.

O anúncio foi feito nesta quarta (17) pelo Palácio de Kensington, segundo o qual o herdeiro do trono viajará para Surrey, condado situado no sudeste da Inglaterra, para destacar o impacto positivo das organizações voluntárias nas comunidades locais.

William visitará primeiro a sede de um grupo que prepara e distribui alimentos para a população vulnerável e depois conhecerá um centro juvenil.

Na semana passada, o príncipe, de 41 anos, foi visto em público pela primeira vez, após o período longe dos holofotes que se seguiu ao vídeo de Kate, enquanto no estádio de Birmingham assistia, sorridente, com o filho mais velho, George, de 10 anos, a um jogo do Aston Villa, seu time de coração.

O reaparecimento de William, mesmo em compromissos oficiais, é considerado um sinal positivo em relação às dificuldades que a Família Real atravessa, como a doença de Kate e o tratamento de câncer também feito pelo rei Charles III. (ANSA).

