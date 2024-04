Decora me fez ver o que é importante para as pessoas, diz Maurício Arruda

A passagem de 5 anos de Maurício Arruda na apresentação do programa Decora, do GNT, mudou o repertório do arquiteto sobre sua profissão. No Divã de CNPJ, do Canal UOL, ele diz que aprendeu a ouvir mais seus clientes.

Foi determinante para a minha carreira. Eu fazia o Decora e voltava para o escritório e dizia 'precisamos ouvir as pessoas', inserir os objetos das pessoas, não podemos virar uma linha de produção.

Mauricio Arruda, Arquiteto

Enquanto estava à frente do "Decora", Maurício enfrentava uma rotina intensa. Não só

criava projetos para casas e diferentes ambientes que apareciam nas edições do programa, mas também coordenava as obras e até se envolvia com o roteiro dos episódios.

Conhecendo o desejo das pessoas que teriam um ambiente reformado, o arquiteto aprendeu a misturar o que era importante para os clientes com as suas referências na arquitetura.

Eu tenho que não me preocupar muito com o meu repertório. Eu tenho que me preocupar com o que as pessoas me pedem, para contar a história delas. Pegar algum gancho ali, mesmo que eu não faça aquilo… Como eu poderia fazer de um jeito que eu ache legal?

Mauricio Arruda, Arquiteto



A busca para incluir a visão e um pouco da cultura das pessoas que receberam a reforma não é um caminho comum nos escritórios de arquitetura, conta Arruda. É muito ego, muita assinatura, muito não vamos fazer isso [...] É importante para as pessoas. Se é importante para as pessoas, não importa o que é.

Divã de CNPJ

