Como saber se meu título de eleitor foi cancelado? Veja como consultar

As Eleições 2024 acontecem em outubro e os brasileiros que estiverem com o título de eleitor em situação irregular até o dia 8 de maio não poderão votar. Veja abaixo como consultar se o documento foi cancelado.

Como descobrir a situação do título de eleitor?

Para conferir a situação do seu título eleitoral, é preciso acessar o portal do TSE. Nessa página, você poderá saber qual a sua situação eleitoral.

Passo 1: digite seu nome completo no quadro específico

Como consultar a situação do título eleitoral - Passo a passo 1 Imagem: Reprodução

Passo 2: Digite a data de nascimento

Como consultar a situação do título eleitoral - Passo a passo 2 Imagem: Reprodução

Passo 3: Clique em consultar

Como consultar a situação eleitoral - Passo a passo 3 Imagem: Reprodução

Outro caminho é acessar a aba Serviços Eleitorais e, em seguida, entrar em Autoatendimento Eleitoral.

Como consultar a situação eleitoral - Passo a passo 4 Imagem: Reprodução

Em seguida, o eleitor deve acessar a página Título Eleitoral

Como consultar a situação eleitoral - Passo a passo 5 Imagem: Reprodução

Por fim, basta acessar o menu 7, Consultar situação eleitoral. Ao fazer isso, deve fornecer o número do título de eleitor, nome ou CPF.

Como consultar a situação eleitoral - Passo a passo 6 Imagem: Reprodução

Ao fim desse processo, será informada a situação do título de eleitor, se ele está Regular ou Irregular. Caso esteja regular, você está apto a votar nas eleições e não necessita realizar nenhuma ação.

Caso a página informe que seu título está Irregular, você deve buscar a regularização do título de eleitor até o dia 08 de maio, prazo final para os eleitores resolverem as pendências eleitorais a tempo de votar nas Eleições 2024.

Além disso, o eleitor também pode verificar a situação do título diretamente no cartório eleitoral.

Como regularizar o título de eleitor?

Para resolver a situação do seu título pela internet, basta acessar o site do TSE na parte de Autoatendimento Eleitoral, clicar em Título Eleitoral, então acessar o menu número 6, Regularize seu título eleitoral cancelado. Será aberta uma aba para preenchimento de formulário e envio dos documentos necessários.

Caso o título esteja suspenso por não comparecimento a mais de três turnos eleitorais, é necessário pagar uma multa no valor de R$ 3,71 por cada turno não justificado. O pagamento pode ser feito por por boleto, PIX ou cartão de crédito.

A quitação da multa pode ser obtida diretamente no site do TSE, que pode ser acessado na aba Quitação de Multas.

Após o pagamento da multa, o eleitor deve acessar a aba Atendimento ao Eleitor, também no site do TSE, e acessar a parte direcionada para regularização do título de eleitor.

Como consultar a situação eleitoral - Passo a passo 7 Imagem: Reprodução

Para finalizar o processo de regularização do título, basta preencher as informações necessárias, anexar os documentos pedidos e, então, aguardar.

Além do procedimento online, também é possível regularizar o título presencialmente em um cartório eleitoral.

O que pode provocar cancelamento/suspensão do título?

Um título pode estar irregular caso o eleitor não tenha votado nem justificado por três turnos consecutivos. Além disso, a situação pode ser considerada irregular nos seguintes casos:

Falecimento;

Duplicidade de inscrições;

Não comparecimento à revisão de eleitorado;

Sentença Judicial;

Condenação criminal;

Conscrição;

Improbidade administrativa;

Recusa de cumprimento de serviço militar obrigatório.

Em todos esses casos, é necessário buscar a regularização do título eleitoral

Por que é importante regularizar o título?

Com o título de eleitor irregular, além de não poder votar no dia das eleições, eleitor também fica impossibilitado de: