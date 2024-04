Ações da China fecham em baixa antes de feriado prolongado, Hong Kong tem melhor mês desde janeiro de 2023

XANGAI (Reuters) - As ações da China terminaram em baixa nesta terça-feira, com os investidores em grande parte afastados do feriado prolongado do Dia do Trabalho e da reunião de política monetária do Federal Reserve nesta semana, enquanto as ações de Hong Kong subiram.

O mercado acionário de Hong Kong estará fechado em 1º de maio para o feriado do Dia do Trabalho, enquanto os mercados financeiros do continente fechados até segunda-feira.

Os mercados não foram abalados pela pesquisa oficial de abril sobre as indústrias da China, que mostrou que a atividade do setor expandiu em um ritmo mais lento.

Separadamente, a China intensificará seu apoio à economia usando de forma flexível as ferramentas de política monetária, incluindo a taxa de compulsório e as taxas de juros dos bancos, disse o Politburo, o principal órgão de tomada de decisões do Partido Comunista, segundo a mídia estatal nesta terça-feira.

No fechamento, o índice de Xangai caiu 0,26%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com baixa de 0,54%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,09%.

O índice Hang Seng subiu mais de 7% em abril, registrando o maior ganho mensal desde janeiro de 2023, enquanto o índice de Xangai e o CSI300 marcaram o terceiro aumento mensal cada.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,24%, a 38.405 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,09%, a 17.763 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,26%, a 3.104 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,54%, a 3.604 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,17%, a 2.692 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,48%, a 20.396 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,32%, a 3.292 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,35%, a 7.664 pontos.