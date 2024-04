Um verão no outono: previsão para maio aponta mais calor fora de época

A previsão do tempo para maio é de chuva e temperatura acima da média para quase todo o país, segundo o Inmet.

Previsão do tempo

As temperaturas médias podem ultrapassar 26ºC nas regiões Norte e Nordeste. Já na região Sudeste, os termômetros vão variar entre 20ºC e 22ºC, com dias ainda quentes - principalmente durante as ondas de calor que aproximam o termômetro dos 30ºC - e as madrugadas ficando mais frescas.

Para o Sul são previstos valores médios menores, próximos a a 20ºC. Já em áreas de maior altitude da região Sul e Sudeste, são previstas temperaturas próximas ou inferiores a 14ºC.

Onda de calor fora de época

A previsão indica que a onda de calor se estenderá até pelo menos o dia 10 de maio, segundo o Climatempo.

Nesta época do ano, o calor costuma ser menos intenso devido à menor incidência de radiação solar e dias mais curtos. O Brasil enfrenta a condição, fora do comum, desde a semana passada.

A onda de calor está trazendo temperaturas típicas de verão para o outono brasileiro, desafiando as expectativas climatológicas usuais para o mês de maio.

Chuvas acima da média

O mês de maio deve ter chuva acima média em grande parte das regiões Norte e Sul, no leste da Região Sudeste e nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, bem como em áreas pontuais do centro-sul da Região Nordeste.

A previsão é de chuva próxima ou abaixo da média no extremo-norte e sul da região Norte, norte da região Nordeste, região Centro-Oeste e interior da região Sudeste, além de áreas do centro-norte do Paraná é prevista chuva próxima e abaixo da média.

Não estão descartados eventos de chuva na parte norte e leste da região Nordeste, ainda devido à atuação da zona de convergência intertropical, bem como o aquecimento do Atlântico Tropical.