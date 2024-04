Filipinas acusa China de usar canhões de água contra dois navios

O governo das Filipinas acusou a China de utilizar canhões de água contra dois de seus navios, o que provocou danos a uma das embarcações, durante uma operação de patrulha na área de um recife próximo do país do sudeste asiático.

Pequim e Manila mantêm uma disputa territorial de longa data no Mar da China Meridional, que nos últimos meses provocou diversas colisões entre navios dos dois países.

O incidente mais recente aconteceu perto do atol de Scarborough, sob o controle de Pequim, que é um cenário recorrente da disputa.

"O dano é uma evidência da forte pressão de água utilizada pela Guarda Costeira chinesa em seu assédio aos navios filipinos", afirma um comunicado filipino.

A Guarda Costeira chinesa reinstalou uma barreira de 380 metros na entrada do atol - uma tradicional área de pesca - para impedir o acesso às suas águas, segundo o comunicado filipino.

As autoridades chinesas afirmaram que "expulsaram" duas embarcações oficiais filipinas "depois que entraram nas águas adjacentes à ilha Huangyang", nome chinês do atol de Scarborough.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, exigiu que as Filipinas abandonem as "ações provocativas" em suas águas e que "não desafiem a determinação da China de proteger a sua soberania".

Pequim reivindica quase todo o Mar da China Meridional, em uma disputa com vários países do sudeste asiático, apesar de uma decisão internacional que rejeitou as pretensões chinesas.

A cadeia triangular de recifes e rochas que formam o atol de Scarborough fica 240 quilômetros ao oeste da principal ilha das Filipinas e a quase 900 quilômetros da ilha chinesa de Hainan.

Pequim tomou em 2012 o atol de Manila e mobilizou a sua Guarda Costeira e outros navios que, segundo o governo filipino, cercam os barcos filipinos e impedem o trabalho de seus pescadores.

O incidente coincide com um grande exercício militar conjunto anual entre Estados Unidos e Filipinas, uma operação que irrita a China.

De acordo com a Guarda Costeira filipina, seus dois navios registraram durante a patrulha "manobras perigosas e obstrução de quatro navios da Guarda Costeira chinesa e seis navios da Milícia Marítima da China".

A Guarda Costeira chinesa disparou um canhão de água contra as embarcações, o que provocou danos no toldo e no corrimão de uma das embarcações, afirmou a nota.

amj/cwl/mas/dbh/zm

© Agence France-Presse