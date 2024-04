Transformer da vida real: robô que vira automóvel existe e será leiloado

Um robô que pode se transformar em um veículo está sendo leiloado, com preço estimado US$ 3,3 milhões (cerca de R$ 16,9 milhões na cotação atual) através da empresa SBX Cars.

Chamado de Archax e inspirado na franquia de brinquedos e filmes "Transformers", o robô foi idealizado e construído pela Tsubame Industries e também faz referência aos robôs gigantes de anime.

Como é o robô 'transformer'

Imagem: Divulgação

O modelo foi concebido no Japão e é feito de metal e plástico reforçado com fibra. O Archax pode levantar braços, acenar e passar facilmente do modo robô para o modo veículo e vice-versa.

As duas pernas possuem pneus de empilhadeiras. Um motor aciona as rodas na parte traseira. O peso total é de 3.175 kg. Há apenas espaço para um ocupante no veículo, que vê o mundo externo por quatro telas.

Imagem: Divulgação

Uma bateria de 300V com corrente contínua aciona os motores do robô, que pode chegar a um máximo de 9,6 km/h.

O robô tem sido usado para divulgar a SBX Cars, uma plataforma de transações para veículos sofisticados.

