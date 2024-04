Órgão de controle de privacidade da UE se opõe a modelo de taxas da Meta, diz fonte

Por Foo Yun Chee

BRUXELAS (Reuters) - A Meta deverá ser informada pelo órgão fiscalizador de privacidade da União Europeia que não pode cobrar uma taxa dos usuários para garantir sua privacidade, informou uma fonte com conhecimento direto do assunto.

O serviço de assinatura sem anúncios da Meta, que se aplica ao Facebook e ao Instagram e foi lançado na Europa em novembro, exige que os usuários paguem uma taxa para garantir sua privacidade. Isso gerou críticas de ativistas de privacidade e grupos de consumidores.

A gigante da tecnologia dos EUA referiu-se nesta quarta-feira às suas publicações anteriores, que diziam que a "assinatura para não receber anúncios" está em conformidade com uma decisão judicial da União Europeia que apoia esses modelos como uma forma de as pessoas consentirem com o processamento de dados para publicidade direcionada.

O Conselho Europeu de Proteção de Dados, que publicará seu parecer em breve, não quis comentar.

O Politico reportou inicialmente a visão do conselho.