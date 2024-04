Laudo aponta causa da morte de jovem que sumiu após ir a sauna gay em SP

O laudo pericial analisado pela Polícia Civil de São Paulo definiu que a causa da morte do publicitário Yuri Castro foi politraumatismo. O jovem de 23 anos foi achado morto após ser dado como desaparecido na última semana depois de sair de uma sauna gay. Ao UOL, o estabelecimento negou que tenha relação com a morte do rapaz.

O que aconteceu

Laudo definiu que a causa da morte de Yuri foi politraumatismo, conforme apurou o UOL. O politraumatismo é definido por lesões múltiplas que ocorrem ao mesmo tempo em mais de um órgão ou sistema do corpo, em decorrência de um trauma, de acordo com André Bianco, neurocirurgião especialista em trauma do Hospital Nove de Julho. "Por exemplo, o paciente quebrou a perna, machucou o pulmão e teve um trauma no fígado", descreve Alexandre Penna, ortopedista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Qual a gravidade do politraumatismo? Os politraumas podem ser leves até graves, com risco de o paciente ir a óbito. Nos quadros mais sérios, conta o neurocirurgião, é possível ocorrer lesão vascular, hemorragia extensa, além de lesões neurológicas.

Investigação do caso foi transferida para o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), no centro da capital. Anteriormente, o caso era apurado pelo 3º Distrito Policial (Campos Elíseos). O caso foi registrado como morte suspeita.

Policiais já pediram imagens de câmeras de segurança e estão identificando eventuais testemunhas que estiveram com Yuri no dia do desaparecimento. Exames periciais complementares também foram solicitados e estão sendo elaborados.

Pai de publicitário diz querer respostas sobre o caso

Pai diz que rapaz saiu de casa com "saúde e forte". Antonio Castro afirmou ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes) que acredita que o filho foi morto. Segundo o genitor, Yuri era "cheio de perspectiva na vida, um cara formado e publicitário, a vida inteira ainda para percorrer".

"Espero que com o meu filho seja feita justiça", afirmou o pai do jovem. Ele diz que não quer que "nenhum outro pai e nenhuma outra mãe sinta o que eu estou sentindo hoje".

Relembre o caso

Yuri Castro desapareceu após sair do Hotel Chilli na madrugada do dia 22. O boletim de ocorrência aponta que ele foi resgatado por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na rua General Osório, na região da Santa Ifigênia, também no centro da cidade.

O jovem foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vergueiro, no bairro da Liberdade, também no centro. Não há informações sobre como o rapaz foi encontrado pelo resgate.

O corpo de Yuri foi identificado pela família dele no IML (Instituto Médico Legal) na quarta-feira (24).

Segurança de sauna relatou 'fuga' de cliente

Um áudio de um segurança da sauna, enviado para a gerência do estabelecimento, narra o que teria ocorrido. Na versão dele, Yuri disse a um funcionário que estava sendo perseguido na sauna e que teria acionado a polícia. O áudio foi divulgado primeiramente pela BandNews FM e obtido pelo UOL.

Minutos depois, Yuri teria corrido até o Terminal Amaral Gurgel. Um segurança da sauna foi atrás dele e o abordou junto com um vigia do terminal, que fica a cerca de 400 metros do Hotel Chilli.

Segurança da sauna disse que o cliente tinha dívida de aproximadamente R$ 700 no local. No áudio, ele relatou que segurou Yuri pelo pescoço e pelo braço para conduzi-lo de volta até o estabelecimento. O homem afirma que, já próximo ao local, o cliente se tornou "agressivo e transtornado", causando um confronto físico entre ambos, no qual foi derrubado. Ele alega ainda ter conseguido segurar o roupão de Yuri, que tirou a peça e correu novamente, deixando o celular e chave do quarto para trás.

Em áudio, o funcionário ainda disse que o hotel teria um "procedimento" caso o cliente não pagasse. Ao UOL, Douglas Drumond, proprietário do estabelecimento, afirmou que a sauna faz "pressão" para os funcionários ficarem atentos em seus postos e impeçam que devedores deixem o local. Porém, negou que os empregados sejam cobrados pelas dívidas de clientes.

Proprietário de sauna nega que segurança tenha agredido o cliente

Na última semana, o estabelecimento negou ter relação com a morte do rapaz. Ao UOL, Douglas disse que o cliente não foi tratado de forma violenta, como apontado por algumas postagens nas redes sociais. Segundo o proprietário da sauna, Yuri era cliente do local.

Douglas afirmou que está sendo chamado de "assassino". Ele relatou que prestará depoimento à polícia e encaminhará as imagens das câmeras de segurança da sauna e a lista de quem estava com Yuri no local.

O proprietário ainda lamentou a morte do jovem. "Estamos muito tristes com o falecimento do Yuri. Desejamos aos amigos e familiares, os nossos mais sinceros sentimentos", finalizou Douglas.

(Com Estadão Conteúdo)