Musk deve anunciar investimento da Tesla de US$2 bi a US$3 bi na Índia, dizem fontes

NOVA DÉLHI (Reuters) - O chefe da Tesla, Elon Musk, deve anunciar um investimento de 2 bilhões a 3 bilhões de dólares na Índia, principalmente para a construção de uma nova fábrica, quando visitar Nova Délhi na próxima semana para se encontrar com o primeiro-ministro Narendra Modi, disseram duas fontes familiarizadas com as discussões.

Musk se reunirá com Modi na segunda-feira durante sua viagem à Índia, quando o bilionário deverá revelar seus planos para entrar no terceiro maior mercado automotivo do mundo, onde a adoção de carros elétricos ainda está engatinhando.

O mercado de veículos elétricos da Índia é pequeno, mas está crescendo e é dominado pela montadora local Tata Motors. Os veículos elétricos representaram apenas 2% do total de vendas de carros em 2023, mas o governo tem como meta que 30% dos carros novos sejam veículos elétricos a partir de 2030.

A visita de Musk ocorre no momento em que a Tesla luta contra a desaceleração das vendas nos dois principais mercados, Estados Unidos e China, e a empresa anunciou esta semana demissões em massa que afetam 10% de sua força de trabalho.

Os detalhes da visita de Musk à Índia estão sendo guardados a sete chaves, com o presidente-executivo apenas confirmando publicamente em sua plataforma de mídia social X que ele se encontrará com Modi na Índia.

As duas fontes disseram que Musk provavelmente apresentará um valor de investimento para a Índia sem compartilhar detalhes como um cronograma ou um Estado indiano onde a fábrica será construída.

A Tesla já começou a procurar espaços em Nova Délhi e Mumbai, e sua fábrica em Berlim está produzindo carros com volante à direita que pretende exportar para a Índia a partir deste ano, conforme antecipou a Reuters.

