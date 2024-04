Itália e EUA firmam pacto contra interferência eleitoral externa

CAPRI, 17 ABR (ANSA) - O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, assinarão nesta quarta-feira (17) um memorando de combate a intervenções eleitorais.

No texto, os dois países se comprometem a combater a desinformação e a manipulação informacional estrangeira, um entendimento que pretende reforçar a colaboração bilateral sobre o tema e estabelecer áreas de ação para desenvolver respostas coordenadas.

A iniciativa foi tomada no âmbito do esforço americano na questão, em um contexto geopolítico caracterizado por crises internacionais e pelo impacto da inteligência artificial como amplificador e criador de conteúdos de desinformação.

Com o acordo, os dois países também deverão estabelecer um mecanismo de consulta bilateral no combate a ações do tipo por parte de países estrangeiros.

Há cinco áreas prioritárias de intervenção: estratégias e políticas nacionais, estrutura de governança e instituições dedicadas, capacidades profissionais e técnicas, sociedade civil, mídia independente e universidades, e esforços no plano multilateral. (ANSA).

