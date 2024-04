Dólar interrompe sequência de cinco altas e fecha em baixa com realização de lucros

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista interrompeu nesta quarta-feira uma sequência de cinco sessões consecutivas de ganhos e fechou a sessão em baixa ante o real, em sintonia com o recuo da moeda norte-americana no exterior e com investidores realizando os lucros mais recentes.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 5,2445 reais na venda, em baixa de 0,46%. Em abril, no entanto, a divisa acumula alta de 4,56%.

Às 17h34, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,90%, a 5,2475 reais na venda.

Pela manhã, em meio ao recuo das cotações no exterior, o dólar à vista oscilava em baixa ante o real no Brasil, com investidores aproveitando a alta superior a 5% nos cinco dias úteis anteriores para vender moeda e embolsar parte dos lucros.

"Houve uma realização de lucro, e todo mundo estava esperando por isso", comentou durante a tarde Thiago Avallone, especialista de câmbio da Manchester Investimentos, ao justificar a queda do dólar ante real.

"Ainda assim, continuo achando que o cenário segue desfavorável ao real. Estamos numa espécie de tempestade perfeita, em que os dados lá de fora postergam o corte de juros pelo Federal Reserve e o governo brasileiro segue gastando mais do que deve, alterando as metas de (resultado) primário", acrescentou.

Na segunda-feira, o governo anunciou redução da meta fiscal para 2025 de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) para zero, o que foi mal-recebido pelo mercado.

As preocupações com a área fiscal voltaram a fazer preço durante a tarde desta quarta-feira, em especial no mercado de juros futuros, após o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicar que a incerteza pode reduzir o ritmo de cortes da taxa básica Selic.

Além disso, Campos Neto defendeu que o Brasil tem uma taxa de câmbio flutuante e por isso o BC só deve intervir no dólar em casos de disfuncionalidades.

"Pensamos que o câmbio é flutuante, e isso é muito importante, é um absorvedor de choques que tem uma função muito relevante ao nos dizer onde a demanda por proteção está e o porquê", disse o presidente do BC em reunião com investidores em Washington, nos EUA.

"Não reagimos ao fato de que as pessoas estão reprecificando nosso prêmio de risco", acrescentou.

Na prática, Campos Neto afastou especulações presentes no mercado nos últimos dias de que o BC poderia -- ou deveria --realizar leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) ou operações extras de swap para conter a escalada do dólar.

Pouco depois das declarações de Campos Neto sobre o câmbio, o dólar à vista migrou para o território positivo e chegou a marcar 5,2814 reais (+0,24%).

Mas a moeda voltou a perder força na sequência, acompanhando a tendência de baixa vinda do exterior e sob influência da realização dos lucros mais recentes. Na cotação mínima do dia, às 15h46, o dólar à vista marcou 5,2200 reais (-0,92%).

No fim da tarde, o dólar também se mantinha em baixa no exterior. Às 17h33, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,38%, a 105,930.