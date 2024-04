Menino é baleado durante operação da PM em Paraisópolis

Estadão Conteúdo

U.S. Bancorp tem queda no lucro para US$ 1,319 bi e na receita para US$ 6,72 bi mo 1º tri

O U.S. Bancorp informou nesta quarta-feira, 17, lucro líquido de US$ 1,319 bilhão e lucro por ação (EPS) de US$...