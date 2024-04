Lula deve insistir em "acordo repaginado" com União Europeia, diz Haddad

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve insistir na busca por um acordo “repaginado” entre Mercosul e União Europeia, disse nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em evento sobre finanças sustentáveis em Washington, nos Estados Unidos, Haddad afirmou que o Brasil é uma economia muito grande para ter apenas um parceiro preferencial, ao citar uma relação de complementariedade com a China e possibilidades de negócios com os Estados Unidos, mencionando também a União Europeia.

“Tudo leva a crer que o presidente Lula vai insistir em um acordo repaginado com a União Europeia, as negociações estão em curso”, disse, sem detalhar qual seria o novo formato.

No início do mês, Haddad havia afirmado que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia ainda inspirava cuidados, citando a França como o maior obstáculo para as tratativas.

(Por Bernardo Caram, de Brasília)