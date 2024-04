Ações da China caem com queda de small caps apesar do PIB forte

XANGAI (Reuters) - As ações da China caíram nesta terça-feira, com as small capz liderando o declínio já que indicadores econômicos de março mostraram que a recuperação está perdendo força, apesar dos dados do PIB mais fortes do que o esperado.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 1,07%, enquanto o índice de Xangai caiu 1,65%. Já o índice Hang Seng, de Hong Kong, teve perda de 2,12%.

As ações globais caíram para mínimas de dois meses nesta terça-feira depois que as vendas no varejo dos Estados Unidos mais fortes do que o esperado reforçaram ainda mais a opinião de que o Federal Reserve pode não se apressar em cortar a taxa de juros este ano. As tensões geopolíticas no Oriente Médio ainda afetaram o apetite por risco.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 5,3% entre janeiro e março em relação ao ano anterior, mostraram dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas, confortavelmente acima da expectativa dos analistas em uma pesquisa da Reuters de um aumento de 4,6% e um pouco mais forte do que a expansão de 5,2% nos três meses anteriores.

Entretanto, uma série de indicadores de março divulgados juntamente com os dados do PIB - incluindo investimento imobiliário, vendas no varejo e produção industrial - mostrou que a demanda interna continua frágil e está retardando o impulso geral.

"Acho que (o PIB forte) se deveu principalmente ao impulso de janeiro a fevereiro, enquanto os dados de março decepcionaram bastante", disse Woei Chen Ho, economista da UOB.

As ações das incorporadoras perderam 0,4% e as do setor de turismo caíram 4,2%. As empresas de nova energia e de mídia perderam mais de 3% cada.

As ações de pequena e micro capitalização do CSI 2000 caíram 7,2%, elevando seu declínio semanal para mais de 10%, depois que o órgão regulador de valores mobiliários emitiu regras na sexta-feira para forçar as empresas não qualificadas a desistir de listagens.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,94%, a 38.471 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 2,12%, a 16.248 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,65%, a 3.007 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,07%, a 3.511 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 2,28%, a 2.609 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 2,68%, a 19.901 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 1,22%, a 3.144 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,81%, a 7.612 pontos.