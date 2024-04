++ Gérard Depardieu será julgado por assédio em outubro ++

PARIS, 30 ABR (ANSA) - O ator francês Gérard Depardieu, suspeito de violência sexual ocorridas em 2014 e 2021 contra duas mulheres, será julgado em outubro.

O anúncio foi feito pelo Ministério Público de Paris após o interrogatório de Depardieu em uma delegacia na capital francesa.

Antes de ser liberado, o artista foi convocado a comparecer ao tribunal para enfrentar as acusações. Segundo fontes, Depardieu teria sido confrontado com as mulheres que o denunciaram. (ANSA).

