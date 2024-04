Nova pista expressa da Marginal Pinheiros tem trânsito liberado

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberou na manhã de segunda-feira, 29, um novo traçado pela pista expressa da Marginal Pinheiros, na região da Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo. A alteração integra a segunda fase das obras de reconfiguração geométrica do local e, segundo a CET, tem como objetivo melhorar as condições de segurança e de fluidez no trânsito local.

O novo traçado fica na pista expressa no sentido Interlagos, em um trecho com cerca de 800 metros após a Rua Padre José Griecco / Usina Elevatória São Paulo (Traição), e o Parque linear Bruno Covas.

O local tem agora quatro faixas de rolamento e acostamento em linha reta que substituem o antigo trecho em curva.

"Agora, os veículos que circulam pela pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, deverão utilizar o novo traçado;

"Os veículos vindos da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com destino ao Parque linear Bruno Covas e à Usina Elevatória deverão seguir pela faixa da esquerda, que será de uso exclusivo nesta etapa das obras;

"O trecho antigo (em curva) da pista expressa, será fechado para a segunda fase das obras de reconfiguração geométrica.

A Engenharia de Tráfego da CET irá monitorar e orientar o trânsito na região, para manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.