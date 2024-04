Campos Neto vê tempos mais difíceis para banqueiros centrais em meio a pressões fiscais

(Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira ter a sensação de que os banqueiros centrais terão mais dificuldades daqui para frente, com o desafio de convencer os poderes Legislativo e Executivo da importância de equilibrar as contas públicas em um momento em que o mundo convive com taxas de juros mais elevadas.

“A gente não vê globalmente um debate muito maduro sobre a necessidade de fazer o fiscal”, disse Campos Neto durante evento no Insper em São Paulo, reiterando que a credibilidade da política fiscal afeta a eficiência dos canais da política monetária.

Ele também voltou a ressaltar as dificuldades de cortar despesas públicas no Brasil, mas afirmou que seria importante fazer reformas nessa direção.

(Por Isabel Versiani, de Brasília)