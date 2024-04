Invicta em Madri, Bia Haddad vai às quartas contra número 1 Swiatek

? wta (@WTA) April 29, 2024

"A Iga é a melhor jogadora de todo o circuito dos últimos três anos. Ela é muito consistente e concentrada. Sei que ela é a favorita nessa partida, mas a conheço muito bem, já ganhei dela e já treinamos juntas. Me sinto preparada para entrar em quadra e fazer o meu melhor", garantiu a paulistana, número 1 do Brasil.

Brasileira e polonesa estiveram frente a frente por três vezes, e Bia saiu vitoriosa somente uma vez: nas oitavas do WTA 1000 do Canadá, em Toronto, em agosto de 2022. Na ocasião, Iga já liderava o ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA), enquanto Bia buscava se aproximar do topo 20. Na ocasião, Bia levou a melhor por 2 a 1 (6/4, 3/6 e 7/5) após mais de três horas de embate.

Thiago Monteiro se despede de Madri

Após derrotar o grego Stefanos Tsitsipas, número sete do mundo, o cearense Thiago Monteiro se despediu hoje (29) na terceira rodada do Masters Mil de Madri. Atual número 18 no ranking, Monteiro foi superado pelo tcheco Jiri Lehecka (31º) por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6).

Monteiro foi o último brasileiro a ser eliminado na disputa de simples masculina. No domingo (28), Thiago Wild foi eliminado na segunda fase pelo espanhol Carlos Alcaraz, favorito ao título. Na véspera, também na segunda rodada, João Fonseca já havia se despedido, com derrota para o australiano Cameron Norrie.