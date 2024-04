Vídeo mostra rato em freezer, e mercado é interditado parcialmente no MA

Do UOL, em São Paulo

Vídeos gravados em um supermercado no Parque Vitória, em São Luís (MA), mostram um rato andando dentro de um freezer com alimentos. O estabelecimento foi parcialmente interditado nesta segunda-feira (29).

O que aconteceu

O rato andou sobre pedaços de frango cru e embalagens de produtos congelados. Os clientes gravaram a cena no domingo (28), no Supermercado Pinheiro, e fizeram denúncias ao Procon-MA. Após fiscalização, parte do estabelecimento foi interditada.

Os setores de açougue, congelados e hortifruti vão permanecer interditados por 30 dias. A área do açougue inclui a exposição dos alimentos, o setor de corte e o frigorífico, segundo o Procon.

Alimentos estragados, fora da validade e sem rótulos foram apreendidos ou descartados. O Procon verificou que havia irregularidades que configuram falha na prestação do serviço e outras práticas vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Foi aberto um processo administrativo para apurar a responsabilidade do estabelecimento. O supermercado Pinheiro foi autuado e tem um prazo de 20 dias para responder ao auto.

O UOL tenta contato com a empresa. O espaço segue aberto para manifestação.