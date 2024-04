Morre mulher que teve corpo incendiado em estação de trem no Rio

Do UOL, em São Paulo

A mulher que teve o corpo incendiado em uma estação de trem no Rio de Janeiro não resistiu aos ferimentos e morreu.

O que aconteceu

A informação foi confirmada ao UOL pela Secretaria de Saúde nesta quarta-feira (10). "A direção do Hospital Municipal Pedro II informa que, infelizmente, a paciente não resistiu e faleceu", informou a pasta.

O crime aconteceu na estação de trem de Augusto Vasconcelos, na zona oeste, na segunda-feira (8).

O homem que ateou fogo na mulher fugiu pelos trilhos. A Polícia Militar do Rio de Janeiro foi acionada para a ocorrência e informou que ao chegar no local a vítima estava sendo socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Pessoas que estavam na estação no momento do crime registraram o corpo da mulher pegando fogo. Em vídeos publicados nas redes sociais, passageiros gritam: "Pega ele", em referência ao criminoso.

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil para informações sobre as investigações. Caso haja resposta, o texto será atualizado.