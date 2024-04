G7 adota compromisso para combater drogas sintéticas

ROMA, 29 ABR (ANSA) - O governo italiano anunciou nesta segunda-feira (29) que os líderes do G7 adotaram uma declaração conjunta para combater a produção, distribuição e venda de drogas sintéticas ilícitas e as redes criminosas que traficam.

Por iniciativa da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, os chefes de Estado e de Governo do G7 "comprometeram-se a liderar os esforços internacionais para erradicar o tráfico de drogas - em particular as drogas sintéticas com efeitos particularmente devastadores, como o fentanil".

"Tais drogas, especialmente os opioides sintéticos, como o fentanil, seus análogos e os nitazenos representam uma emergência grave e crescente de saúde pública, resultando em centenas de milhares de mortes e tendo um impacto devastador nas nossas comunidades e economias", alerta a nota.

O grupo destaca que trabalhará também para "confiscar os rendimentos ilícitos provenientes do tráfico de drogas e prevenir a propagação da toxicodependência, especialmente entre os jovens".

O G7 também apelou "a todas as nações afetadas pela ameaça das drogas para que tomem medidas contra os fornecedores dos precursores químicos utilizados para produzir estas substâncias ilegais".

De acordo com a nota oficial, a adoção da declaração confirma a "fortíssima atenção" de Meloni, também na qualidade de presidente rotativa do G7, sobre um tema - difusão da droga - que tem um profundo impacto social na Itália e em muitos outros países do mundo.

O novo apelo contra o tráfico de drogas é divulgado há cerca de dois meses depois de a premiê italiana ter lançado um plano nacional contra o uso indevido de fentanil. (ANSA).

