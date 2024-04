Ford lança álbum de figurinhas para celebrar 60 anos do Mustang

O Mustang, um dos modelos mais icônicos da Ford, completa 60 anos em 2024. A montadora vai promover uma série de ações de marketing para promover a data, que coincide com o lançamento do Mustang GT Performance de sétima geração no Brasil.

O que aconteceu

Para promover os 60 anos do Mustang, a Ford anunciou que vai lançar um álbum de figurinhas que conta a história do modelo.

Em um primeiro momento, serão distribuídos 5 mil álbuns. A ação será focada em influenciadores, imprensa, concessionárias e colaboradores da montadora.

Serão 120 cromos, produzidos em parceria com a Panini. Eles mostram a evolução das sete gerações do esportivo, além de curiosidades sobre a sua história e legado nas competições.

O álbum de figurinhas tem a ver com paixão e nada melhor do que a paixão do brasileiro por carro. É um revival que tem muito a ver com o espírito brasileiro.

Rogelio Golfarb, vice-presidente da Ford América do Sul

Marca ainda doará um carro estilizado

Ainda dentro das comemorações, a marca vai doar o primeiro modelo da sétima geração a desembarcar no Brasil para uma ONG, que ainda não foi divulgada.

O carro ainda terá uma pintura personalizada, feita por Alan Mosca, filho do lendário Sid Mosca, que assinava o design dos capacetes do piloto Ayrton Senna.

A Ford ainda realiza, neste sábado (13), um encontro com mais de 300 proprietários do modelo, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

A montadora afirma que já vendeu mais de 10 milhões de unidades do Mustang. O carro já participou de mais de 3 mil filmes e séries, além de inspirar músicas, roupas, brinquedos e videogames.