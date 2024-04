BMW vai produzir 1º híbrido da marca no Brasil no 4º tri

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A BMW anunciou nesta quarta-feira que vai produzir o primeiro veículo híbrido da marca no Brasil a partir do quarto trimestre, ampliando uma carteira que já conta com 15 modelos eletrificados vendidos atualmente no país via importações.

O primeiro modelo híbrido da BMW a ser produzido no Brasil é o utilitário X5, terceiro modelo mais vendido da montadora no país. O valor do carro: cerca de 730 mil reais.

A BMW lidera o segmento de carros de luxo no país há cinco anos consecutivos, à frente de marcas como Audi, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz e Volvo.

A montadora alemã, que tem uma fábrica em Araquari (SC) que iniciou operações em 2014, acumula investimentos no Brasil de 1,8 bilhão de reais desde então, recursos que incluem os previstos para a produção local do X5 híbrido. A companhia não revelou o montante específico para a produção local do veículo.

"O Brasil é hoje um dos mercados da BMW com crescimento mais rápido no mundo", disse o presidente da BMW América Latina, Reiner Braun. "Crescemos as vendas 10,7% no primeiro trimestre e a tendência é seguirmos avançando", acrescentou o executivo, evitando fazer projeções. Braun afirmou ainda que a montadora deve lançar no Brasil neste trimestre o modelo X2, importado da Alemanha.

Com a produção brasileira do X5 híbrido, a BMW amplia a localização de produtos eletrificados na América Latina, onde já monta o X3 plugin no México. O X5 também será o primeiro híbrido plugin do segmento de luxo a ser produzido no Brasil e um dos primeiros modelos eletrificados do mercado em geral montados no país. O Brasil passou a produzir carros híbridos em 2019, com o Corolla, da Toyota, e até agora grande parte das vendas do segmento é gerada por modelos importados.

O executivo afirmou que o foco da produção do X5 plugin será o mercado brasileiro, mas a companhia não descarta eventuais exportações do modelo para outros países da região.

O modelo que será produzido na fábrica catarinense foi lançado nos Estados Unidos no ano passado e terá "alguns ajustes" para a comercialização no Brasil, disse Braun.

Segundo o diretor de produção e logística do BMW Group, Michael Nikolaides, o índice de nacionalização de componentes da fábrica de Araquari, que tem capacidade para 30 mil veículos por ano, é de 40%. A unidade já produziu mais de 94 mil carros desde a abertura.

A BMW apurou crescimento de 10,7% nas vendas do primeiro trimestre sobre um ano antes, para 3.198 carros. O desempenho ficou praticamente em linha com o crescimento do mercado de automóveis e comerciais leves no Brasil. Em 2023, a montadora alemã vendeu 15.118 carros, expansão de 9,5% ante alta do mercado como um todo de 11,2%, segundo dados da associação de montadoras Anfavea.

Em dezembro de 2023, a BMW já havia anunciado que vai aumentar em 10% a produção na fábrica de Araquari para 11 mil unidades por ano, a partir deste ano. Além da fábrica de carros em Santa Catarina, a BMW tem uma fábrica de motocicletas em Manaus.