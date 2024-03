Nivea se une a ONG para integrar refugiados LGBTQIA+ na sociedade

A gigante de cosméticos alemã Nivea e o Instituto Adus, organização sem fins lucrativos que promove a integração de refugiados no Brasil há 14 anos, anunciaram uma parceria para oferecer apoio jurídico e socioeconômico a cerca de 300 imigrantes LGBTQIA+ até o final deste ano. Trata-se da primeira iniciativa do tipo na cidade de São Paulo, que recebeu quase 8 mil pedidos de refúgio em 2022.

O Projeto Colore teve início no mês de março e vai oferecer assistência jurídica para que os refugiados da comunidade LGBTQIA+ obtenham documentação regular no país, além de serviço social para detectar possíveis violações de direitos humanos (LGBTfobia e xenofobia).

"Já investimos mais de R$ 10 milhões em iniciativas sociais nos últimos quatro anos e impactamos mais de 24 mil pessoas", conta Ligia Annunziato, gerente executiva de Sustentabilidade e Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I) da Beiersdorf, grupo da qual Nivea faz parte.

"E a prioridade são projetos que realmente promovam a geração de renda e a inclusão produtiva de cada vez mais pessoas em nossa sociedade."

A ação também prevê as seguintes ações de integração socioeconômica: escuta ativa e rodas de conversa sobre direitos e deveres no Brasil, tratando de questões como legislação trabalhista e SUS; oficinas de elaboração de currículo; busca de vagas; e letramento digital para a inclusão formal no mercado de trabalho, com melhores salários e benefícios.

"Em nosso programa regular de acolhimento e proteção a refugiados, que atende em média 60 pessoas por dia em São Paulo, recebíamos demandas muito específicas do público LGBTQIA+ e sentimos a necessidade de um projeto que englobasse todas as formas de exercícios da cidadania desses indivíduos", conta Larissa Teixeira, coordenadora do Projeto Colore.

De acordo com o Adus e a Nivea, o Projeto Colore está alinhado com quatro dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU: erradicação da pobreza (ODS1), igualdade de gênero (ODS5), trabalho decente e crescimento econômico (ODS8) e redução de desigualdades (ODS10).

Financiamento e atendimento humanizado

Enquanto a Nivea oferecerá suporte financeiro ao projeto - as instituições não divulgam valores -, acompanhamento mensal, troca de experiências e possivelmente mentoria, a organização e as ações ficarão a cargo do Adus.

"O Projeto Colore seguirá os princípios do Adus, com atendimentos especializados, sigilosos e humanizados, sem julgamentos. Somos um espaço seguro de atendimento e escuta para os beneficiários", reforça Teixeira.

Pessoas interessadas em participar do projeto podem se inscrever por meio do link disponível na página das redes sociais do Instituto Adus.