Você sabe escolher uísque? Entenda a diferença das 'cores', blends e preços

As cores de rótulos de uísque —red, black, blue, green e até gold— provavelmente já despertaram a curiosidade dos amantes dessa bebida em algum momento. Você sabe o que elas significam? Para começar, é importante esclarecer que essa nomenclatura é utilizada apenas pela fabricante de uísques Johnnie Walker.

A marca nasceu na Escócia em 1820, quando John "Johnnie" Walker passou a fazer misturas —ou blends— de uísques para vender em sua mercearia e alcançar novos sabores para a bebida. Fez tanto sucesso que não parou mais.

Cada cor um blend diferente

Cada rótulo é uma mistura de diversos uísques, de destilarias diferentes e com perfis sensoriais diferentes e, por isso mesmo, tem perfil e personalidade próprios.

Eles são classificados em uma espécie de gradação daquele que é considerado o mais simples (e barato) para o mais complexo (e caro). Veja a seguir:

É o mais básico da marca e mistura uísques de malte e outros grãos. Costuma ser a opção mais acessível e versátil —vai bem tanto puro como em receitas de coquetéis. O sabor costuma ser suave, com notas de especiarias e frutas. Não vem com idade no rótulo.

Vem com a idade (12 anos) estampada no rótulo. Tem um perfil sensorial mais defumado e maltado. Pode vir na variedade Double Black, um "irmão" mais novo, sem idade revelada, que possui um blend mais intenso e com sabor defumado mais forte.

É o único blend feito com variedades de single malt, nome dado ao uísque quando ele é produzido em uma única destilaria. Tem idade indicada de 15 anos e possui um perfil mais intenso, com notas de amêndoas, castanhas, fumaça e açúcar mascavo.

Não tem idade no rótulo, o que indica que o seu ingrediente mais novo tem até sete anos, mas provavelmente é bem maturado pela delicadeza no sabor —uma característica típica de bebidas que matura um bom tempo no barril. Tem notas de caramelo, frutas secas e uma leve fumaça.

Outros rótulos que também podem ser encontrados hoje são:

Antigo Gold Label 18 anos que hoje vem sem idade. Tem notas de frutas doces e mel e um toque amadeirado no final, sendo considerado ideal para drinques e celebrações.

É o novo nome do Platinum Label, que foi lançado em 2011 e tem como principal característica a idade dos maltes usados no blend, que são igual ou superior a 18 anos.

Não é só o preço

Uma informação importante para entender os rótulos é que, de acordo com as regras da Scotch Whisky Association, um grupo de autorregulação da indústria escocesa, a idade no rótulo deve representar o componente mais jovem do blend. Se essa idade for sete anos, a regra é constar "7 anos" ou não dizer nada.

Como os blends com versões mais envelhecidas costumam ser os mais valorizados (e também mais caros), o Red Label, que não tem a idade informada, passou a ser considerado um uísque básico e mais acessível, enquanto os outros rótulos, mais caros e sofisticados, se tornaram referência de exclusividade.

Mas isso não significa que um seja de melhor qualidade que o outro. O Blue Label, por exemplo, não tem idade no rótulo e, mesmo assim, chega a custa mais de R$ 1.000 no mercado brasileiro.

Não compre gato por lebre

Seja qual for sua opção, fique atento: há um enorme mercado de uísques falsificados que utilizam as garrafas de Johnnie Walker preenchidas com bebidas mais baratas e de qualidade inferior.

Como evitar uísque falsificado:

Sempre compre de locais confiáveis

Repare se a garrafa tem contrarrótulo em português e o selo do IPI colado em cima; essas são duas regras exigidas pelo Ministério da Agricultura para atestar a originalidade da bebida

Duvide de preços muito baixos

Fontes: Maurício Porto, dono do Caledonia Whisky & Co; Pedro da Silva Machado, barman do bar Cruzeiro's Barra Funda; Theo Anzelotti, CEO e chef do Steel Bar.

ATENÇÃO: A bebida alcoólica pode causar dependência química e, em excesso, provoca males à saúde. A venda e o consumo desses produtos são proibidos para menores de 18 anos. Se for dirigir, não beba.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).