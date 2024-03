Petróleo sobe mais de US$1 por barril com perspectiva de oferta mais restrita

Por Laila Kearney

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram mais de 1 dólar por barril nesta quinta-feira, encerrando o mês em alta com a perspectiva de a Opep+ manter o curso de cortes de produção, ataques contínuos à infraestrutura energética da Rússia e uma queda no número de plataformas nos Estados Unidos.

Os futuros do petróleo Brent para maio fechou a 87,48 dólares por barril, seu nível mais alto desde 27 de outubro, após ganhar 1,39 dólar, ou 1,6%. O contrato de junho mais negociado fechou a 87 dólares por barril, com alta de 1,58 dólar. O contrato maio vence nesta quinta-feira.

Os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA para entrega em maio fechou a 83,17 dólares o barril, alta de 1,82 dólar, ou 2,2%.

Na semana, o Brent subiu 2,4% e o WTI ganhou cerca de 3,2%. Ambos os contratos de referência terminaram em alta pelo terceiro mês consecutivo.

(Reportagem adicional de Ahmad Ghaddar, Katya Golubkova em Tóquio e Sudarshan Varadhan em Cingapura)