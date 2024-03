Netflix lançará série sobre início da carreira de Berlusconi

ROMA, 28 MAR (ANSA) - A Netflix lançará no próximo mês uma série documental que mostrará o início da trajetória no mundo dos negócios do ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi, falecido em junho passado.

"O Jovem Berlusconi", que estará disponível ao público a partir de 11 de abril, traça o sucesso do Cavaliere desde o seu início como empresário até ingressar na política nos anos 1990.

Ao todo, a produção possui três episódios repletos de detalhes e depoimentos inéditos. Nas primeiras imagens do trailer da série, é possível ver um jovem Berlusconi sendo entrevistado por Mike Buongiorno (1924-2009), maior apresentador de quiz show da Itália durante mais de 50 anos.

"Sou um homem de ação, então o que sei fazer bem é ser empreendedor", afirmou o ex-premiê durante a conversa com o norte-americano.

Os episódios têm por volta de 50 minutos cada e não possuem um narrador, apenas relatos confidenciais de pessoas que conviveram com o ex-senador. Além de entrevistas, a produção é composta por materiais de arquivos considerados raros. (ANSA).

