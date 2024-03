Macron pôde constatar pessoalmente compromisso do Brasil com meio ambiente, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que o presidente francês, Emmanuel Macron, pôde constatar pessoalmente durante visita ao Brasil que o compromisso brasileiro com o meio ambiente não é retórico.

Lula fez a declaração ao lado de Macron no último dia de uma viagem de três dias do líder francês ao Brasil, que incluiu uma visita de ambos os presidentes a uma comunidade indígena em Belém -- cidade que receberá a cúpula do clima da ONU COP 30 em 2025.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)