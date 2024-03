++ Brasil foi alvo de grupos antidemocráticos, diz Macron ++

(ANSA) - BRASÍLIA, 28 MAR - O presidente francês, Emmanuel Macron, disse nessa quinta-feira (28), ao lado do presidente Lula no Palácio do Planalto, que o Brasil foi alvo de "inimigos da democracia" no 8 de janeiro de 2023.

"Estamos honrados de estarmos hoje aqui, neste lugar, nesta Praça dos Três poderes, que foi praticamente destruída pelos inimigos da democracia", ressaltou.

"A maneira como Lula conseguiu reconstruir os equilíbrios da democracia e levar esse debate internacional significa muitíssimo para nós", acrescentou.

Já o líder brasileiro disse que o mundo vive sob a sombra do extremismo e que é necessário fazer um debate sobre o tema.

