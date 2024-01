Ministro da Economia inaugura Mundo do Café 2024

DUBAI, 21 de janeiro de 2024 (WAM) -- Abdullah bin Touq Al Marri, ministro da Economia, inaugurou a 3ª edição do Mundo do Café (World of Coffee) Dubai 2024, organizada pela DXB Live e pela Associação de Cafés Especiais. A exposição apresenta mais de 1.650 marcas e empresas locais, regionais e globais, marcando um aumento de 50% no espaço. O evento deste ano atraiu um interesse global significativo, com 51 países participantes. A exposição será realizada até 23 de janeiro de 2024.

Bin Touq, acompanhado por Timur Abdiljalil, cônsul-geral da República do Quirguistão em Dubai e nos Emirados do Norte, e Khalid Al Hammadi, vice-presidente sênior da DXB Live, juntamente com Yannis Apostolopoulos, CEO da Associação de Cafés Especiais (SCA, na sigla em inglês), visitou os pavilhões da exposição. Ele elogiou o impressionante fluxo de visitantes e a ampla participação de marcas e expositores de todo o mundo. E também elogiou a eficiência da organização do evento e elogiou o trabalho árduo das equipes envolvidas.

Durante sua visita, Bin Touq também percorreu os pavilhões Vila dos Torrefadores, Sala de Degustação e Bar de Infusão, inspecionando minuciosamente os preparativos para o próximo Campeonato Nacional de Barista - Latte Arte dos EAU de 2024. As competições oferecem aos participantes a chance de se qualificar para o estimado Campeonato Mundial de Baristas. Além disso, Bin Touq observou os preparativos para o Prêmio de Design de Café e o Prêmio de Melhor Produto Novo.

A edição de 2024 da World of Coffee se concentra na sustentabilidade do setor cafeeiro, enfatizando a necessidade de práticas responsáveis para garantir um suprimento contínuo de café. A Expo apresenta o crescimento do mercado regional e aborda a crescente demanda por cafés especiais. Além de palestras e workshops sobre o movimento do café sustentável, promovendo práticas agrícolas ecologicamente corretas e com o objetivo de preservar a biodiversidade e melhorar a qualidade da bebida.

No dia da inauguração, foram realizados diversos eventos e atividades, entre os quais duas sessões dedicadas ao café do Iêmen, ministradas por Fatima Khabeer e Mervat Haider, e outra sessão focada em abordagens significativas de Cold Brew (Infusão Fria), com insights de Julia Leach.

Shouq BinRedha, gerente de exposições da World of Coffee Dubai 2024, declarou: "A edição de 2024 da Expo está preparada para aproveitar os sucessos de suas edições anteriores. Ela está introduzindo novos privilégios e programas, incluindo workshops e palestras, para aprimorar a experiência geral. O encontro apresenta vários eventos globais, como o Prêmio de Design de Café e o Prêmio de Melhor Produto Novo, com o objetivo de reconhecer a inovação e a excelência no setor cafeeiro e, ao mesmo tempo, promover a colaboração e as parcerias entre expositores, visitantes e empresas líderes.

Servindo como uma plataforma vital, o evento facilita a apresentação de novos produtos, o intercâmbio de experiência e conhecimento e o estabelecimento de contatos com especialistas e inovadores do setor cafeeiro. A Expo deste ano apresentará os pavilhões Vila dos Torrefadores, Sala de Degustação e Bar de Infusão, oferecendo diversas experiências aos visitantes. Além disso, uma série de sessões interativas e workshops estão se concentrando nas abordagens mais eficazes para a utilização de recursos e práticas sustentáveis no setor cafeeiro."

Aleeshia Bailey, presidente da JAMROCK GREEN CORPS, disse: "Estamos entusiasmados em participar do World of Coffee Dubai pela primeira vez, reconhecendo a importância global desse evento, que se concentra no setor cafeeiro. A exposição nos oferece uma oportunidade única de mostrar nossos produtos local e globalmente, conectando-nos com entusiastas do café, profissionais e especialistas. Durante a exposição, nosso principal objetivo é destacar nosso compromisso de garantir a excelência de nossos produtos de café por meio de uma série de práticas. Essas práticas incluem o uso de fertilizantes orgânicos, o cultivo de grãos de café em altitudes que variam de 3.500 a 5 mil pés, o cultivo de grãos de café em solo vulcânico e a seleção de variedades distintas, como Arábica, Typica e Geisha. Nossas variedades de café receberam certificação do Regulamento de Commodities Agrícolas da Jamaica", ressaltou.

O World of Coffee 2024 está alinhado com a expansão constante do setor cafeeiro na região. Estudos e análises de mercado preveem um crescimento contínuo do café nos próximos anos. De acordo com a Pesquisa de Mercado de Data Bridge, o valor do mercado de café e bebidas à base de café expresso na região MENA deverá atingir cerca de USD 1,33 bilhão até 2030, aumentando de aproximadamente USD 1,085 bilhão em 2022, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) prevista de 2,6% durante o período especificado.

