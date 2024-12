Praia Clube é derrotado por time chinês e vai disputar o bronze no Mundial de vôlei feminino

Não teremos um representante brasileiro na final do Mundial de vôlei feminino. Na madrugada deste sábado, as meninas do Dentil/Praia Clube foram derrotadas por 3 sets a 1 pelo Tianjin Bohai Bank, da China. As parciais do jogo foram 25/23, 25/21, 24/26 e 25/22.

Com a derrota, o Praia Clube irá disputar a medalha de bronze, enquanto as chinesas irão para a grande final. O time brasileiro foi o primeiro a tirar um set do Tianjin Bohai Bank, que antes havia vencido as três partidas da fase de grupos por 3 sets a 0.

Na primeira fase, as brasileiras avançaram em segundo do Grupo B, com duas vitórias e uma derrota. Os líderes da chave foram o Conegliano, da Itália, que enfrenta na semifinal o Milano, do mesmo país.

O perdedor deste jogo irá enfrentar o Praia Clube na disputa pelo terceiro lugar. O jogo será na madrugada deste domingo, às 4h (de Brasília).