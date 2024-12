Corinthians na Libertadores: Conmebol define datas e horários dos jogos preliminares; confira

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas e os horários dos jogos válidos pelas fases preliminares da Copa Libertadores. O Corinthians, um dos representantes brasileiros, vai enfrentar o Universidad Central-VEN na segunda fase.

O jogo de ida entre as equipes será no dia 19 de ferevereiro (quarta-feira), em Caracas, às 21h30 (de Brasília). O confronto da volta, em São Paulo, será no dia 26 (quarta-feira), no mesmo horário.

O Bahia, outra equipe que representa o futebol brasileiro, visitará o The Strongest-BOL no dia 18 de fevereiro (terça-feira) e mandará a volta no dia 25 (terça). Ambos os jogos serão às 21h30 (de Brasília).

O Corinthians manda o confronto da volta por conta de seu rankeamento na Conmebol. O Timão se encontra na 18ª posição do ranking, atrás apenas do Boca Juniors entre os times que estão nas fases preliminares da Libertadores.

O Bahia, por sua vez, tem um rankeamento pior que o do The Strongest, mas ficou no pote 1 do sorteio por ter se garantido na Libertadores primeiramente.

Caso o Timão leve a melhor na segunda fase, pode enfrentar o representante da Bolívia que ainda será definido, o El Nacional-EQU ou o Barcelona-EQU na terceira fase. O chaveamento foi pré-estabelecido pela entidade que organiza o futebol sul-americano.

Já o Bahia, caso faça sua parte, pode enfrentar o Boston River-URU ou o Ñublense-CHI no último estágio antes da fase de grupos.

A primeira fase da Libertadores está marcada para começar no dia 4 de fevereiro, enquanto a segunda terá início no dia 18. A última fase preliminar terá seu pontapé inicial no dia 5 de março e o sorteio dos grupos está programado para acontecer no dia 19.

Confira os confrontos das fases preliminares da Libertadores 2024

Fase 1

Representante da Bolívia x El Nacional-EQU (E1)

Nacional-PAR x Alianza Lima-PER (E2)

Monagas-VEN x Defensor-URU (E3)

Times da direita decidem em casa

Fase 2

Deportes Iquique-CHI x Independiente Santa Fe (C1)

The Strongest-BOL x Bahia (C2)

E3 (Monagas-VEN x Defensor-URU) x Cerro Porteño-PAR (C3)

E1 (representante da Bolívia x El Nacional-EQU) x Barcelona-EQU (C4)

Universidad Central-VEN x Corinthians (C5)

Representante da Colômbia X Melgar-PER (C6)

Boston River-URU x Ñublense-CHI (C7)

E2 (Nacional-PAR x Alianza Lima-PER) x Boca Juniors-ARG (C8)

Times da direita decidem em casa

Fase 3

Deportes Iquique-CHI ou Independiente Santa Fe x E2 (Nacional-PAR x Alianza Lima-PER) ou Boca Juniors-ARG

The Strongest-BOL ou Bahia x Boston River-URU ou Ñublense-CHI

E3 (Monagas-VEN ou Defensor-URU) ou Cerro Porteño x representante da Bolívia ou Melgar-PER

E1 (representante da Bolívia x El Nacional-EQU) ou Barcelona-EQU x Corinthians ou Universidad Central-VEN