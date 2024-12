Nico Williams pode deixar o Athletic de Bilbao e se transferir para a Inglaterra, diz jornal

Um dos principais destaques da Espanha na conquista da Eurocopa, o atacante Nico Williams pode deixar La Liga e ir jogar na Premier League. O jovem jogador foi fortemente especulado no Barcelona durante o verão europeu, entretanto, o clube catalão não estaria mais interessado no jogador.

De acordo com o The Athletic, vários clubes da Inglaterra estariam interessados por Nico Williams, como Chelsea, Manchester United, Arsenal e Tottenham. Ainda segundo o jornal, outro gigante da Europa que gostaria de contar com o espanhol seria o Bayern de Munique.

Após a conquista da Euro, Nico Williams foi especulado no Barcelona, que só não contratou o jogador por conta do fair play financeiro de La Liga. Além disso, com a contratação de Dani Olmo e o início avassalador de Raphinha nesta temporada, o clube espanhol recuou na contratação.

Nico Williams tem dois gols e cinco assistências em 18 jogos pelo Athletic de Bilbao nesta temporada. Na Eurocopa, o atacante marcou duas vezes e deu um passe para gol em seis partidas.