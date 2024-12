Luiz Gustavo lamenta início "devagar" do São Paulo e projeta últimos dois jogos no Brasileiro

O São Paulo tropeçou diante do Grêmio neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi derrotado por 2 a 1 em Porto Alegre e viu o time gaúcho se afastar da zona de rebaixamento. Autor do gol dos visitantes, o volante Luiz Gustavo lamentou o início "devagar" da equipe e falou sobre a reta final da temporada.

"Infelizmente começamos um pouco devagar. Melhoramos no segundo tempo, mas infelizmente não deu tempo de empatar e sair com a vitória. Temos mais dois jogos, é fazer nosso melhor e pensar no próximo ano", disse o jogador em entrevista à TV Globo.

O Tricolor Paulista entrou em campo já classificado à fase de grupos da Libertadores de 2025. A equipe está no sexto lugar da tabela, com 59 pontos, e não pode mais ser ultrapassada pelo Bahia, sétimo colocado. Desta maneira, o time já não reúne grandes pretensões nas últimas duas rodadas do torneio.

O próximo e penúltimo compromisso do São Paulo no Brasileirão está agendado para quarta-feira. O time enfrenta o Juventude no Morumbis, a partir das 20h, em jogo que marca a despedida do clube de sua casa neste ano.