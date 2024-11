Botafogo empata com Atlético-MG após jogar 60 minutos com um a mais e vê Palmeiras encostar

O Botafogo empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. Com o resultado, os cariocas, que ficaram com um jogador a mais por 60 minutos, chegaram a 69 pontos e viram o Palmeiras se aproximar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Já os mineiros foram a 42 e caíram para 11º na classificação.

O Botafogo dominou a partida, mas parou na retranca do Atlético-MG. Rubens foi expulso ainda no primeiro tempo e fez o Galo se fechar.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Vitória, neste sábado, no Nilton Santos. No mesmo dia, o Atlético-MG viaja para encarar o São Paulo, no Morumbis.

Fim de jogo: Atlético 0 x 0 Botafogo. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/qK7Dlntqlc ? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 21, 2024

O Botafogo começou melhor a partida e criou a primeira chance aos dez minutos. Almada arriscou de fora da área e obrigou Everson a mandar para escanteio.

O panorama seguiu o mesmo no Independência. O Botafogo tinha a posse de bola, mas buscava passar pela marcação do Atlético-MG. Tanto que a próxima chance do Glorioso veio somente aos 24 minutos, em cobrança de falta de Almada.

Os visitantes continuaram dominando a partida e ficaram em vantagem numérica aos 40 minutos. O lateral esquerdo Rubens recebeu dois cartões amarelos em um espaço de quatro minutos e acabou expulso.

Nos minutos finais, o Botafogo seguiu na pressão. Aos 45 minutos, Vitinho aproveitou cruzamento, mas cabeceou sobre o travessão. Assim, o duelo permaneceu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, os cariocas mantiveram a pressão em busca do gol, mas só conseguiram criar boa chance aos 16 minutos. Vitinho aproveitou cruzamento e cabeceou para boa defesa de Everson. Depois, Marlon Freitas cabeceou em cima do goleiro mineiro.

O Botafogo passou a aumentar a intensidade e quase marcou em chute de Jeffinho que passou perto do gol. Já o Atlético-MG conseguiu chegar ao ataque somente aos 28 minutos, mas a zaga carioca impediu a finalização.

Na parte final, os cariocas seguiram em busca do gol. Bastos aproveitou cruzamento rasteiro, mas mandou pela linha de fundo. Só que o Galo soube se segurar para sair de campo com o empate. Já nos acréscimos, Alexander Barboza ainda foi expulso pelo lado dos visitantes.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 0 X 0 BOTAFOGO

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)



Data: 20 de novembro de 2024 (quarta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Daniel Paulo ZIolli (SP)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Deyverson, Matheus Mendes, Zaracho, Igor Rabello e Lyanco (Atlético-MG)



Cartões vermelhos: Rubens (Atlético-MG); Alexander Barboza (Botafogo)

ATLÉTICO: Everson; Renzo Saravia, Bruno Fuchs e Lyanco; Mariano, Otávio (Bernard), Fausto Vera, Zaracho (Paulo Vitor) e Rubens; Deyverson (Hulk) e Paulinho (Igor Rabello)



Técnico: Gabriel Milito

BOTAFOGO: John; Vitinho (Jeffinho), Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas, Eduardo (Junior Santos) e Thiago Almada; Luiz Henrique (Matheus Martins) e Tiquinho Soares (Igor Jesus)



Técnico: Artur Jorge