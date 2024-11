Marquinhos reconhece falhas do PSG em nova derrota na Champions e avisa: "Temos que amadurecer"

O Paris Saint-Germain se complicou na Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, o PSG amargou sua segunda derrota na competição ao perder para o Atlético de Madrid, por 2 a 1, no Parque dos Princípes. O time francês abriu o placar com Zaire-Emery, mas levou a virada no último lance do jogo.

Após a partida, o brasileiro Marquinhos reconheceu as falhas da defesa do PSG na derrota desta quarta-feira. O zagueiro avaliou que, mesmo com boas exibições, a equipe não tem conseguido os resultados e vem sofrendo nos últimos minutos das partidas.

"A gente vem falando bastante que, nos últimos jogos, foi um pouco a mesma história. A gente vem fazendo coisas boas nos 90, 95 minutos, criando chances, tendo oportunidades, tendo controle, conseguindo jogar no campo adversário. Coisas que geralmente nos levam à vitória. Mas o nosso time, mais uma vez, se faz penalizar nos detalhes. Foram dois gols característicos desse Atlético de Madrid, que é uma equipe muito experiente e sabe muito bem fazer você pagar nesses erros que você comete", declarou em entrevista à TNT Sports.

"Se queremos avançar e ir longe nessa competição, temos que melhorar muito nesse quesito, no último detalhe, no último passe, na finalização. Em alguns momentos em que temos controlado o jogo, não sofrer. Os dois gols hoje foram assim, o primeiro em uma bola rebatida em que a gente estava bem postado e do nada um gol, e o segundo em um escanteio nosso, onde fomos todos para a área. Uma oportunidade de gol nossa gerou um contra-ataque, a nossa defesa desorganizada, totalmente falha de atenção e desorganização, acabou gerando esse gol", complementou.

Ao término desta quarta rodada, o PSG está fora da zona de classificação até mesmo dos playoffs para o mata-mata. A equipe de Luis Enrique aparece no 25º posto, com apenas quatro pontos conquistados. Foram duas derrotas, um empate e uma única vitória até aqui.

Capitão do time, Marquinhos destacou que a situação do time de fato ficou complicada e avisou que não há mais margem para erros. O defensor ainda apontou que o elenco precisa "amadurecer" o mais rápido possível se quiser sonhar com uma vaga na próxima fase.

"A gente dificultou muito a nossa situação na competição. São quatro jogos, três em casa, e quatro pontos apenas. É não olhar muito para a tabela, se não acaba assustando um pouco com a posição que estamos. É olhar para a frente, e ser sincero, sabemos que estamos em uma situação difícil. Não temos mais espaço e margem para erros, temos que amadurecer muito rápido dentro dessa competição para que a gente possa se classificar para esse playoff aí ou o que seja. Com a competição nova, sabíamos que tínhamos muitos jogos difíceis de serem jogados, mas temos que crescer o mais rápido possível e conquistar pontos difíceis. É saber que, se quisermos classificar, temos que buscar esses pontos", reconheceu o zagueiro.

O PSG de Marquinhos, agora, retorna a campo pela 11ª rodada do Campeonato Francês. Neste sábado, a equipe visita o Angers, às 17h (de Brasília), no Stade Jean Bouin.