Diógenes celebra estreia pelo Santos na vitória contra o Ituano e recebe elogios de Guilherme

Na noite desta segunda-feira, o Santos ganhou do Ituano, por 2 a 0, pela 34ª rodada da Série B, no Novelli Júnior. O duelo foi especial para o goleiro Diógenes, que fez a sua estreia pelo Peixe.

"Estava bastante ansioso para poder estrear com a camisa do Santos, tanto o elenco quanto a comissão, os treinadores de goleiros me deram toda confiança e eu só precisava fazer aqui dentro o que eu já vinha fazendo nos treinamentos. Antes do jogo meus companheiros conversam comigo, dizendo que estavam comigo, então, foi mais fácil do que eu imaginava", comentou ao Premiere.

Estreia de Diógenes e comentários de JP Chermont. Meus #MeninosDaVila! ? pic.twitter.com/BZtbis8KeL ? Santos FC (@SantosFC) October 29, 2024

Apoiado pelo elenco, o jovem goleiro recebeu elogios do atacante Guilherme, um dos destaques do embate com um gol e uma assistência.

"Aproveitar e ressaltar o trabalho do Diógenes, fazendo a estreia e não pareceu que foi uma estreia, a gente fica muito feliz porque é um menino que está estreando, tem trabalhado alguns anos no Santos e hoje pôde estrear. A gente fica muito feliz, passou toda confiança para ele e não tínhamos dúvida de que ele faria um grande jogo como fez e nos ajudou muito", começou.

"Primeiro, feliz, grato a Deus, fiz um gol, deu uma assistência, mas o mais importante é a vitória do grupo e eu falo para esses meninos que honra trabalhar com esses caras todos os dias, é um grupo de cabeça muito boa, nos momentos mais difíceis do ano a gente se juntou, hoje mais uma vez nessa decisão", completou.

Com a vitória, o Santos chegou aos 69 pontos e se aproximou ainda mais do retorno à elite do futebol brasileiro. Em seu próximo compromisso, o Peixe encara o Vila Nova, às 16h30 (de Brasília) do próximo dia 2 de novembro, na Vila Viva Sorte.