Everton Ribeiro abre portas do Bahia para Gabigol: 'só ele dizer que quer'

O meio-campista Everton Ribeiro abriu as portas do Bahia para uma eventual chegada de Gabigol em 2025. O meia, inclusive, se colocou à disposição em conversar com os dirigentes do clube nordestino para apoiar a contratação

"Contamos com ele aqui. É só ele dizer que quer que fazemos uma ligação, falamos com Cadu (Santoro, diretor de futebol), e ele dá um jeito", afirmou Everton, em entrevista à TNT.

Além do benefício técnico, Gabigol teria o poder — na visão de Everton Ribeiro — de entusiasmar a torcida do Bahia, devido à sua personalidade forte.

"Ele traz a torcida para o nosso lado e é impactante com as crianças. A comemoração dele marca muito; as crianças vão na onda. O problema fica com os pais, pois ele muda o cabelo toda hora", brincou.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final da temporada de 2024. As negociações para a renovação não avançaram, e, por isso, a sua permanência é vista com pessimismo no time carioca.