Atlético de Madrid oficializa saída de Samuel Lino para o Flamengo e apresenta Thiago Almada

O Atlético de Madrid oficializou nesta terça-feira a transferência de Samuel Lino para o Flamengo. O atacante brasileiro, que chegou à capital espanhola em 2022, retorna ao futebol brasileiro como a contratação mais cara da história rubro-negra: 22 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões). Lino já está no Rio de Janeiro e passará por exames médicos antes de assinar contrato até 2029.

A expectativa é que o jogador tenha o primeiro contato com a torcida nesta quinta-feira, no Maracanã, antes da partida entre Flamengo e Atlético-MG, válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo está marcado para as 21h30 (de Brasília), e a presença do reforço no estádio deve movimentar ainda mais o clima da decisão.

Samuel Lino deixa o futebol europeu após duas temporadas no Atlético, com passagens marcantes também pelo Valencia e Gil Vicente, de Portugal. No clube madrilenho, participou de campanhas importantes sob o comando de Diego Simeone e era visto como peça promissora do elenco.

A venda para o Flamengo faz parte da reformulação do time espanhol para a temporada 2025/26. O clube agradeceu o atleta e postou um vídeo com seus melhores momentos pela equipe. A expectativa é que o anúncio oficial por parte do time rubro-negro aconteça nesta quarta-feira.

No mesmo dia em que se despediu de Lino, o Atlético anunciou oficialmente a chegada de Thiago Almada. O meia argentino, ex-Botafogo, foi apresentado pelo clube e celebrou a oportunidade de atuar em uma das principais ligas do mundo.

"Escolhi o Atlético de Madrid porque é um clube histórico que tenho muito carinho. Tenho vários amigos que jogaram aqui e sempre assistia as partidas, desenvolvi um apego. Quando me disseram sobre a oportunidade de jogar pelo Atlético, não pensei duas vezes. É um sonho realizado e quero demonstrar porque estou aqui", afirmou.