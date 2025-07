Hugo Souza destaca "clima de Copa" e quer novo final feliz para o Corinthians no Derby

O goleiro Hugo Souza destacou o "clima de Copa" e pediu um novo final feliz para o Corinthians no Derby. Nesta quarta-feira, o Timão de Hugo recebe o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Um dos líderes do elenco alvinegro, Hugo Souza reencontra o Palmeiras após a final do Campeonato Paulista. Na ocasião, o goleiro foi decisivo para o título do Timão - defendeu o pênalti de Raphael Veiga já no segundo tempo e ajudou a equipe a segurar o zero no placar.

O camisa 1, portanto, revê o rival pela primeira vez. Isso porque Hugo foi desfalque por lesão no Derby pelo primeiro turno do Brasileiro, quando o Corinthians foi derrotado pelo rival por 2 a 0.

"Um Derby é sempre um Derby, né. Sempre especial jogar esse jogo, participar desses jogos que são especiais. O último que participei foi mais especial ainda para mim, e espero que esse também possa ter um final feliz, porque estamos trabalhando e nos dedicando muito. É óbvio que a preparação para um jogo como esse é diferente, e é isso que estamos buscando, para que o final seja parecido com o último que eu participei", disse à Corinthians TV.

Hugo Souza também destacou o "clima de copa" que envolve a Neo Química Arena em duelos de mata-mata. Na decisão do Estadual, por exemplo, a Fiel Torcida fez festa nas arquibancadas e ajudou a 'amarrar o jogo', o que levou o Corinthians a erguer a taça.

"Clima de mata-mata, de copa. É um clima que a gente gosta, que nossa torcida gosta. É um clima que nosso estádio proporciona e deixa melhor ainda. Tenho certeza que será um grande jogo, um grande espetáculo. Temos trabalhado bastante para que possamos fazer o nosso melhor nesse jogo e buscar nossa classificação, que é o nosso objetivo", afirmou o goleiro.

O Corinthians decidirá o primeiro jogo em casa e contará com o apoio da torcida. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para o Derby, e o Timão espera a casa cheia. A partida deve marcar o recorde da Neo Química Arena após a implementação da biometria facial.

Além disso, é em casa que o Corinthians costuma crescer para cima de seus adversários. Em 23 partidas como mandante nesta temporada, o Timão somou 15 vitórias, cinco empates e amargou apenas três derrotas.

"O fator casa para nós é importante. Somos muito fortes jogando em casa, sabemos da força da nossa torcida. Sabemos como nos comportamos dentro de casa. Temos um time maduro para entender também como é jogar na casa do adversário. Vamos buscar fazer um bom resultado em casa para que a gente possa ir para a segunda partida e fazer um jogo inteligente, maduro, e buscar a classificação", concluiu Hugo Souza.