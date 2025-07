Fluminense encerra preparação para encarar o Internacional pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Fluminense encerrou a preparação para encarar o Internacional pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece nesta quarta (30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

O técnico Renato Gaúcho não tem novos desfalques para o confronto. No entanto, não revelou se utilizará novamente o esquema com três zagueiros, pelo qual optou na partida do último domingo (27), contra o São Paulo.

O treinador vê o Internacional com uma leve vantagem, já que o Colorado folgou durante o Mundial, competição em que o Fluminense chegou à semifinal.

O time carioca precisa dar uma resposta à sua torcida, já que, desde a eliminação no torneio, perdeu todas as quatro partidas que disputou.