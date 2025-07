Alan Rodríguez chega ao Brasil para acertar com o Inter: 'Estou ansioso'

O volante uruguaio Alan Rodríguez desembarcou em Porto Alegre nesta terça-feira para finalizar os últimos detalhes de sua negociação com o Internacional. Aos 25 anos, o jogador está hospedado com a delegação colorada e deve passar por exames médicos antes da assinatura do contrato. O anúncio oficial está previsto para esta quarta-feira.

"Cheguei agora em Porto Alegre. Estou muito feliz, muito bem fisicamente e preparado para reforçar o clube. Estou muito ansioso", afirmou, ao canal Lucas Dias, o meio-campista ao chegar ao Brasil, demonstrando entusiasmo com a possibilidade de atuar no futebol brasileiro.

Rodríguez se destacou pelo Argentinos Juniors, onde atuou em 93 partidas, marcou oito gols e deu cinco assistências. Capitão da equipe argentina, o jogador é reconhecido pela entrega física, liderança e capacidade de construção no meio-campo. Sua última atuação foi em 28 de maio, quando deu duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Excursionistas, pela Copa Argentina.

O Internacional negociou a compra de 80% dos direitos econômicos do atleta por cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21 milhões). O contrato deve ser válido por cinco temporadas, em movimento que reforça a tentativa do clube de reequilibrar o elenco para o segundo semestre.

O Inter ocupa a décima colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos, distante da zona de classificação à Libertadores. O foco imediato da equipe, no entanto, está na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time gaúcho recebe o Fluminense, às 21h30, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final. A expectativa é que Rodríguez acompanhe a partida das tribunas.